Лукашенко высказался о событиях в Буче и их исполнителях

Лукашенко: События в Буче были постановкой, а их исполнители известны

События в городе Буча Киевской области, якобы произошедшие в 2022 году, были постановкой, а их исполнители известны. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Time, запись которого опубликовало агентство «БелТА».

«Там все не так было, как показывали. Это была хорошо спланированная акция, чтобы показать агрессивность, кровожадность (...) и прочее. Ничего подобного там не было. И мы знаем, кто это делал», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что публично говорил, что Минску известно, кто организовал инсценировку и «номера автомобилей, на которых приехали организаторы Бучи». При этом, по его словам, на Западе «замяли» этот вопрос.