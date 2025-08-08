Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:17, 8 августа 2025Бывший СССР

Лукашенко усомнился в мужественности Зеленского

Лукашенко: Зеленский не является мужественным героем, ему есть куда бежать
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Казаков / пресс-служба президента РФ / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский не является «мужественным героем» и ему есть куда бежать в случае угрозы. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналу Time.

«Я вижу поведение Володи Зеленского. Я не верю, что он такой мужественный герой. А куда украинцы побегут, если мы [Белоруссия и Россия] мобилизуемся?» — задался вопросом глава государства.

Лукашенко также подчеркнул, что на данный момент времени на Украине «ситуация может повернуться в любую сторону». Он подчеркнул, что Россия одерживает победу на фронте.

Ранее Лукашенко заявил, что не планирует выдвигаться на новый президентский срок. Глава государства также попросил не называть своего сына — Николая Лукашенко — своим преемником. По его словам, он не видит его в большой политике.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотники ВСУ атаковали Краснодарский край. Туристам пришлось в панике бежать с сочинского пляжа

    Москвичей предупредили о похолодании до 8 градусов

    Лазарева пожаловалась на постоянное чувство вины

    «Это всегда было глупостью». Координатор помощи НАТО Украине не смог назвать критерии победы Киева

    Смольянинов назвал проблемы жизни в Латвии

    Рыбак семь часов сражался с 317-килограммовой акулой и побил 19-летний рекорд

    Хайди Клум раскрыла детали нового костюма на Хеллоуин

    Путин обсудил с Лукашенко встречу с Уиткоффом

    Россиян предупредили об опасности поездок на машине в дождь

    Тимати стал многодетным отцом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости