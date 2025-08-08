Бывший СССР
15:05, 8 августа 2025Бывший СССР

Лукашенко рассказал о своем новом президентском сроке

Лукашенко не планирует выдвигаться на новый президентский срок
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Press Service of the President of the Republic of Belarus / Handout / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не планирует выдвигаться на новый президентский срок. Об этом он заявил в интервью Time.

«Нет, я сейчас уже не планирую, уже не планирую. Я, единственное, могу себе позволить где-то для себя [пожить]», — рассказал белорусский лидер. Он сослался на преклонный возраст, отметив, что президенту США Дональду Трампу скоро 80 лет и он выглядит «прилично».

Президент Белоруссии также попросил не называть его сына — Николая Лукашенко — своим преемником. По его словам, он не видит его в большой политике.

Александр Лукашенко находится у власти с 1994 года и на настоящий момент является единственным президентом в истории независимой Белоруссии. В марте он вступил на должность в седьмой раз.

