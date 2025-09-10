Миллионные хищения обернулись бывшему вице-губернатору российского региона сроком

В Москве осудили на 6 лет бывшего вице-губернатора Самарской области Гендина

Таганский суд Москвы приговорил бывшего вице-губернатора Самарской области Геннадия Гендина к шести годам колонии общего режима за хищения. Об этом сообщает ТАСС.

Сумма хищений составила 3,8 миллиона рублей. Свою вину Гендин не признал, защита намерена обжаловать приговор. По словам адвоката фигуранта, обвинительное заключение было составлено с ошибками, суд не дал возможности представить доказательства и подготовиться к прениям.

Гособвинение просило назначить бывшему вице-губернатору 8,5 года колонии.

Ранее сообщалось, что потерпевшей стороной в деле признан Союз адвокатов МЭКА. Согласно версии следствия, экс-вице-губернатор похитил у Союза 3,8 миллиона рублей.

Также его обвиняют в хищении обманным путем еще 100 миллионов рублей. Потерпевшей он обещал разрешение на проведение градостроительных работ, ссылаясь на наличие у него связей в правительстве и администрации президента России.