Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:02, 10 сентября 2025Силовые структуры

Миллионные хищения обернулись бывшему вице-губернатору российского региона сроком

В Москве осудили на 6 лет бывшего вице-губернатора Самарской области Гендина
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Таганский суд Москвы приговорил бывшего вице-губернатора Самарской области Геннадия Гендина к шести годам колонии общего режима за хищения. Об этом сообщает ТАСС.

Сумма хищений составила 3,8 миллиона рублей. Свою вину Гендин не признал, защита намерена обжаловать приговор. По словам адвоката фигуранта, обвинительное заключение было составлено с ошибками, суд не дал возможности представить доказательства и подготовиться к прениям.

Гособвинение просило назначить бывшему вице-губернатору 8,5 года колонии.

Ранее сообщалось, что потерпевшей стороной в деле признан Союз адвокатов МЭКА. Согласно версии следствия, экс-вице-губернатор похитил у Союза 3,8 миллиона рублей.

Также его обвиняют в хищении обманным путем еще 100 миллионов рублей. Потерпевшей он обещал разрешение на проведение градостроительных работ, ссылаясь на наличие у него связей в правительстве и администрации президента России.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Родина меня предала». Пугачева впервые за много лет дала большое интервью. Что она сказала о России, эмиграции и личной жизни?

    Путин освободил от должностей глав МВД двух российских регионов

    Жена пропавшего во время заплыва в Босфоре россиянина нашла виновных

    Пугачева объяснила желание выйти на сцену полуголой

    Илон Маск утратил статус богатейшего человека мира

    Женщина приняла змеиные яйца за грибы и поплатилась за невнимательность

    «Калашников» поставил заказчику защищающие от высокоточного оружия АОБы

    Голод и тяжелый стресс вызвали рак у пережившей оккупацию Суджи беженки

    Пилотов самолета попытались ослепить лазером при посадке в российском аэропорту

    Украина осудила Израиль

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости