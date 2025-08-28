Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:53, 28 августа 2025Силовые структуры

Начавший бизнес бывший российский вице-губернатор попал под два уголовных дела

Бывшего самарского вице-губернатора Гендина заподозрили в хищениях на ₽103 млн
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Бывший вице-губернатор Самарской области Геннадий Гендин стал фигурантом двух уголовных дел. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, Гендина обвиняют в хищениях на общую сумму более 100 миллионов рублей. По одному из дел потерпевшей стороной признан Союз адвокатов МЭКА — согласно версии следствия, у них экс-вице-губернатор похитил 3,8 миллиона рублей. Другие подробности не раскрываются, суд приступит к рассмотрению дела на следующей неделе.

Кроме того, Гендин, предварительно, обманным путем похитил еще 100 миллионов рублей у другой потерпевшей. Он пообещал ей разрешение на проведение градостроительных работ, ссылаясь на наличие у него связей в правительстве и администрации президента России.

По данным ТАСС, после ухода с госслужбы Гендин занялся крупным бизнесом.

Ранее Мещанский районный суд Москвы арестовал до 25 октября врио заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова по уголовному делу о хищениях при строительстве фортификационных сооружений в Белгородской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Полыхающий после удара ВСУ нефтезавод в курортном регионе России сняли на видео

    В российском регионе задержались поезда из-за падения БПЛА

    Локомотивное депо загорелось в российском городе после массированной атаки ВСУ

    В США начнут депортировать студентов

    Начавший бизнес бывший российский вице-губернатор попал под два уголовных дела

    В Молдавии задержали 90 человек во время выступления Макрона, Мерца и Санду

    Стал известен список участвующих на встрече с Путиным в Пекине лидеров

    Николая Дроздова экстренно госпитализировали

    Стало известно об обострившемся у сына Ефремова заболевании

    Развеян популярный миф об оральном сексе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости