Начавший бизнес бывший российский вице-губернатор попал под два уголовных дела

Бывшего самарского вице-губернатора Гендина заподозрили в хищениях на ₽103 млн

Бывший вице-губернатор Самарской области Геннадий Гендин стал фигурантом двух уголовных дел. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, Гендина обвиняют в хищениях на общую сумму более 100 миллионов рублей. По одному из дел потерпевшей стороной признан Союз адвокатов МЭКА — согласно версии следствия, у них экс-вице-губернатор похитил 3,8 миллиона рублей. Другие подробности не раскрываются, суд приступит к рассмотрению дела на следующей неделе.

Кроме того, Гендин, предварительно, обманным путем похитил еще 100 миллионов рублей у другой потерпевшей. Он пообещал ей разрешение на проведение градостроительных работ, ссылаясь на наличие у него связей в правительстве и администрации президента России.

По данным ТАСС, после ухода с госслужбы Гендин занялся крупным бизнесом.

Ранее Мещанский районный суд Москвы арестовал до 25 октября врио заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова по уголовному делу о хищениях при строительстве фортификационных сооружений в Белгородской области.