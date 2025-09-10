Моменты уничтожения беспилотников ВСУ над российским регионом попали на видео

Гладков показал кадры уничтожения дронов ВСУ в Белгородской области

Моменты уничтожения беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью попали на видео. Ролик опубликовал губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Сегодня враг на протяжении всего дня атаковал с помощью беспилотников Белгород и Белгородский район», — написал он.

На кадрах запечатлены пролетающие над регионом БПЛА. Некоторые из них сбиваются системами противовоздушной обороны (ПВО), другие уничтожают из стрелкового оружия.

Гладков поблагодарил добровольцев «Барса», подразделения Минобороны, Росгвардии, МВД и «Орлана» за защиту области.

В этот же день стало известно, что Крым подвергся беспилотной атаке со стороны Украины. По данным оборонного ведомства, над полуостровом с 8:25 до 11:10 по московскому времени были зафиксированы четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа.