Крым подвергся атаке со стороны Украины

МО России: Система ПВО сбила четыре БПЛА над территорией Крыма

Крым подвергся беспилотной атаке со стороны Украины. Это следует из сообщения Министерства обороны России.

По данным оборонного ведомства, над полуостровом с 8:25 до 11:10 по московскому времени были зафиксированы четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Все они были сбиты системой противовоздушной обороны (ПВО).

Кроме того, ПВО уничтожила еще два дрона над территорией Белгородской области. О каких-либо разрушениях на земле не сообщается.

Ранее сообщалось, что в части Белгородской области после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины приостановили работу крупных торговых центров. Решение было принято «в связи с оперативной ситуацией».