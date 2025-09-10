Наука и техника
На Украине заметили новую модификацию «Богданы»

На Украине заметили новую версию САУ «Богдана» на трехосном шасси
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Сергій Воронков / Wikimedia

Новую версию самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С22 «Богдана» заметили на Украине. На соответствующий снимок колесной САУ обратил внимание Центр анализа стратегий и технологий в Telegram.

На изображении видна новая модификация украинской установки, построенная на трехосном шасси. САУ получила капотную бронекабину с двумя рядами сидений. Отмечается, что машину получила 60-я артиллерийская бригада ВСУ.

Первый прототип САУ «Богдана» собрали в 2018 году. Установка с орудием калибра 155 миллиметров получила трехосное шасси КрАЗ-6322. Серийные «Богданы» выпускали на шасси МАЗ-6317 и Tatra 815-7. Заявленная максимальная дальность стрельбы орудия составляет 30 километров при использовании осколочно-фугасного снаряда.

В марте стало известно, что ВСУ получили первый образец буксируемой «Богданы-БГ». Артиллерийскую часть САУ установили на лафет советской пушки «Гиацинт-Б». Буксируемую установку могли создать из-за нехватки самоходных шасси.

