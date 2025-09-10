Мир
На Западе заявили об истерии Европы из-за инцидента с дронами

Кнайсль: Европа устроила истерию из-за инцидента с дронами в Польше
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Европа устроила истерию из-за инцидента с дронами в Польше. Об этом заявила бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель Центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Я надеюсь на Кремль, что ситуацию удастся удержать под контролем и это не приведет к эскалации», — сказала она.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что прошлой ночью несколькими беспилотниками было нарушено воздушное пространство страны. Позже он добавил, что дроны, которые сбили ночью над Польшей, являются российскими.

В ответ в российском МИД заявили, что приведенные Минобороны России факты опровергли версию Польши о якобы преднамеренном нарушении российскими беспилотниками воздушного пространства страны.

