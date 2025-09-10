МИД России: Минобороны развеяло мифы Польши об инциденте с беспилотниками

Приведенные Минобороны России факты развеяли мифы Польши о якобы преднамеренном нарушении российскими беспилотниками воздушного пространства республики. Об этом стало известно из заявления Министерства иностранных дел России, опубликованного на официальном сайте ведомства.

Как отметили в МИД, Минобороны России подтвердило, что объекты для поражения на территории Польши не планировались, а дальность полета БПЛА, которые якобы пересекли польскую границу, не превышает 700 километров.

«Эти конкретные факты полностью развенчивают мифы, в очередной раз распространяемые Польшей для еще большей эскалации украинского кризиса», — говорится в заявлении.

В российском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте был вынужден подтвердить это, поскольку он не смог ответить на вопрос о наличии «улик», добавив, что «расследование произошедшего продолжается».

Ранее Рютте заявил, что самолеты четырех стран НАТО участвовали в обезвреживании беспилотников над Польшей. По его словам, система противовоздушной обороны альянса была активирована и успешно обеспечила защиту территории.