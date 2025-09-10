Назван неожиданный фактор облысения

JNH: Употребление газировок и алкоголя связано с повышенным выпадением волос

Регулярное употребление сладких газировок и алкоголя связано с повышенным риском выпадения волос, тогда как достаточное потребление витамина D и железа — с более крепкими и густыми волосами. К таким выводам пришли авторы систематического обзора, опубликованного в Nutrition and Health. В анализ вошли 17 исследований из США, Европы и Азии с участием 61 332 человек (97 процентов — женщины).

Ученые отметили: более высокие уровни витамина D и железа ассоциированы с меньшей вероятностью алопеции и лучшим ростом волос. Напротив, алкоголь и сладкие напитки чаще сопровождались выпадением волос и преждевременным поседением. Дополнительно некоторые работы показали пользу соевых продуктов и крестоцветных (брокколи, капуста) для снижения потери волос, а также положительный эффект отдельных комплексных добавок — однако качество части клинических испытаний было средним или низким.

Важно, что речь идет об ассоциациях, а не о доказанной причинно-следственной связи: большинство включенных исследований были наблюдательными, с разнородными методиками оценки питания и состояния волос.

Тем не менее авторы считают, что уже сейчас разумно проверять уровень витамина D и ферритина (запасы железа) при жалобах на выпадение волос, корректировать дефициты по показаниям и умерить потребление сладких напитков и алкоголя. Такой подход может стать простой и доступной стратегией поддержки здоровья волос наравне с базовой дерматологической терапией.

Ранее был найден потенциальный способ борьбы с облысением. Специалисты установили, что для нормальной работы стволовых клеток волосяных фолликулов необходим белок MCL-1.