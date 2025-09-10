Историк Поликарпов: Мексиканских женщин могут посылать на Украину для обучения

Военный историк Михаил Поликарпов заявил aif.ru, что мексиканские наркокартели могут посылать женщин на Украину для обучения.

Он отметил, что в указанной стране наблюдается очень сильный кризис мобилизации, «в воздухе постоянно витает идея» о необходимости иностранных войск. По мнению эксперта, наемницы из Мексики в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут обучаться управлению дронами.

«Какой-нибудь мексиканский картель может направлять на фронт женщин, чтобы они потом выполняли какие-то "боевые" или иные функции в Мексике. Женщины меньше привлекают внимание. Женщина-оператор дрона в Мексике привлечет куда меньше внимания, чем мужчина, когда она, к примеру, будет сбивать вертолет конкурентов или бить по полицейской машине», — назвал спикер цель наемниц.

Ранее американец Бенджамин Рид рассказал, что наемники ВСУ из «Избранной роты» получили от своего командира Райана О’Лири приказ добивать всех раненых, в том числе украинских военнослужащих.