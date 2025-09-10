Экономика
20:56, 10 сентября 2025Экономика

Названы ответственные за уборку осенней листвы

Эксперт по ЖКХ Бондарь: Уборка листьев во дворе — обязанность УК
Мария Черкасова

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Уборка придомовой территории от осенних листьев является обязанностью управляющей компании (УК) или товарищества собственников жилья (ТСЖ). Об этом Life.ru рассказал эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Дмитрий Бондарь.

Работы по уборке включены в перечень услуг по содержанию общего имущества и регулируются Жилищным кодексом РФ (статья 161). За чистоту городских улиц, парков и скверов отвечают местные администрации.

Опавшие листья на газонах часто оставляют намеренно, добавил специалист. Это природное удобрение и защита корней деревьев от морозов. В Москве действует постановление № 743-ПП, разрешающее убирать листву лишь вдоль дорог и на специальных площадках, например, возле детских или спортивных зон.

Сжигание листьев категорически запрещено из-за опасности пожара. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены штрафы до 15 тысяч рублей для граждан и до 400 тысяч для юридических лиц. В случае пожара с повреждением чужого имущества может наступить уголовная ответственность с наказанием до года лишения свободы, а если пострадают люди — до семи лет. Также умышленные поджоги в лесных зонах караются штрафом или лишением свободы до четырех лет.

Единственный законный и безопасный способ избавиться от опавших листьев — аккуратно собрать их мягкими граблями, упаковать в мешки и отвезти на контейнерную площадку для вывоза региональным оператором.

Ранее дачников предупредили, что закладывать в компост или пускать на мульчу намокшую листву может быть опасно для растений из-за риска заражения вредными грибками.

