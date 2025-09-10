Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:10, 10 сентября 2025МирЭксклюзив

Названы последствия применения статьи Устава НАТО из-за инцидента с дронами в Польше

Политолог Леви назвал вбросом применение статьи 4 Устава НАТО из-за БПЛА
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yves Herman / Reuters

Активизация статьи 4 Североатлантического договора после инцидента с дронами в Польше носит, скорее, декларативный характер, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Леви. По его словам, это мало повлияет на реальные решения и действия НАТО в отношении России.

«На самом деле, мы имеем дело с использованием декларативной статьи. Потому что консультации по оборонным и наступательным, в общем-то, по любым военным задачам в НАТО и так идут постоянно. Это рамочное состояние натовских договоров — оно подразумевает наличие консультационных возможностей и взаимодействий», — объяснил политолог.

По его мнению, заявление Польши об активизации статьи 4 стоит расценивать как форму информационной эскалации, а не как переход к каким-то конкретным военным действиям.

«С военно-технической точки зрения, никаких изменений форм, кабинетов не произойдет. Польша просто еще раз напоминает о себе, о своей значимости. В том числе, на фоне французского кризиса, на фоне сложностей с переговорами по украинскому треку. В данном случае это просто информационный вброс», — заключил Леви.

Ранее стало известно, что Североатлантический альянс применил статью 4 Устава НАТО из-за инцидента с влетевшим беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в воздушное пространство Польши. Статья 4 Устава НАТО предполагает проведение консультаций друг с другом в том случае, если, по мнению какой-либо из стран — участниц альянса, «территориальная целостность, политическая независимость или безопасность окажутся под угрозой».

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России ответило на заявление Польши о падении дронов на ее территории

    Массовая задержка рейсов произошла в России из-за угрозы атаки беспилотников

    Фицо заявил о далеко идущих последствиях инцидента с дронами в Польше

    Трамп призвал казнить убийцу беженки с Украины

    Пугачева объяснила запрет на въезд в Латвию Орбакайте фразой «попалась под руку»

    Тайну Windows раскрыли спустя 30 лет

    Селена Гомес пожаловалась на болезнь пожилых людей

    Китайцы потратили в VK Рекламе более миллиарда рублей за полгода

    Европейский суд снял санкции с российского бизнесмена

    Польский рынок акций упал после инцидента с беспилотниками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости