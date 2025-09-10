Россия
16:01, 10 сентября 2025Россия

Объекты России подверглись атаке дальнобойной управляемой ракетой «Нептун» ВСУ

Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Объекты России подверглись атаке дальнобойной управляемой ракеты «Нептун» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Согласно отчету МО, система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила снаряд. В ведомстве не уточнили, откуда была запущена украинская дозвуковая ракета, и какие территории могли стать целями атаки. О каких-либо повреждениях российской инфраструктуры из-за атаки Минобороны не сообщило.

Украина неоднократно пыталась бить по российским объектам ракетами «Нептун», однако средства ПВО также сбивали их.

Как ранее заявлял российский военный эксперт Алексей Леонков, производители «Нептуна» утверждали, что ракета способна лететь на сотни километров, однако благодаря тому, что она является дозвуковой, системы ПВО России могут успешно сбивать ее. Он отметил, что серийного производства таких ракет у Украины нет.

