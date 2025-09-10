Нетаньяху выступил с обвинением в адрес Катара после удара по Дохе

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху обвинил Катар в укрывательстве террористов после удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по руководству движения ХАМАС в Дохе. Его слова передает ТАСС.

«Я заявляю Катару и всем странам, которые укрывают у себя террористов: либо вы изгоните их, либо вы привлечете их к правосудию. Потому что, если вы не сделаете этого, это сделаем мы», — заявил политик.

При этом сообщается, что премьер-министр Израиля впервые упомянул Катар после удара. До этого официальные лица израильской стороны ни разу публично не уточняли, по какой именно стране были нанесены авиаудары.

9 сентября ЦАХАЛ нанес удар по руководству ХАМАС в Дохе. В израильской армии заверили, что перед нанесением удара по столице Катара израильские военные приняли меры по уменьшению ущерба гражданскому населению, в том числе за счет использования высокоточных снарядов и получения дополнительных данных разведки.