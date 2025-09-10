Мир
08:00, 10 сентября 2025МирЭксклюзив

На Западе предсказали будущего президента США

Политолог Геро: Следующим президентом США станет Вэнс
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: DC. Melina Mara / Reuters

Следующим президентом США станет действующий американский вице-президент Джей Ди Вэнс. С таким предположением в интервью «Ленте.ру» выступила немецкий политолог и политический мыслитель, основатель и директор Европейской лаборатории демократии Ульрике Геро.

Геро прокомментировала отношения лидеров стран Европейского союза (ЕС) и президента США Дональда Трампа. По ее мнению, Евросоюз оказался в сложной для себя ситуации и вынужден взаимодействовать с американским лидером по урегулированию конфликта на Украине из-за сохраняющейся зависимости от Вашингтона.

«Их надежда проста: возвращение Демократической партии к власти. Полагаю, этого не произойдет, и следующим президентом США станет Джей Ди Вэнс», — предрекла политолог.

Ранее Трамп рассказал о «крайне интересных» обсуждениях с европейскими политиками по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, ряд глав стран Европы должны прибыть на переговоры в США.

