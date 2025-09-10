Путешествия
14:16, 10 сентября 2025Путешествия

Пассажирка самолета помочилась на свое кресло и прослыла в сети отвратительной

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Awasada Kalayanamit / Shutterstock / Fotodom  

Пассажирка самолета British Airways помочилась на свое кресло, просидела в нем весь полет и прослыла в сети отвратительной. Об этом написала на форуме Reddit очевидица случившегося.

По словам автора публикации, инцидент произошел на рейсе в начале сентября. Она не уточнила, откуда вылетел самолет и куда он направлялся. Однако во время полета незнакомая ей женщина помочилась на свое кресло, хотя имела возможность встать и пойти в уборную.

Более того, затем она разулась и положила босые ноги на подлокотники кресла, стоявшего впереди нее. После посадки автор поста пожаловалась на случившееся стюардессам. «Она не выглядела пьяной и не вела себя странно, если не считать того, что она пописала, сняла туфли и просунула пальцы ног в щель кресла. Она была одна», — пояснила попутчица.

В комментариях к публикации пользователи назвали поступок пассажирки отвратительным. «Ладно моча, но как вы вытерпели босые ноги?», «Это ужас», «Вам следовало пожаловаться во время полета, а не после», — советовали юзеры.

Ранее пассажир самолета Delta Air Lines столкнулся с попутчиком, который обнажил ноги во время полета, и описал его поступок фразой «преступление против человечности». Путешественник снял носки, закинул ступни на сиденье перед собой и нарвался на критику в сети.

