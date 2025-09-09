Путешествия
19:27, 9 сентября 2025
Путешествия

Пассажир самолета описал голые ноги попутчика фразой «преступление против человечности»

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: @rileylbmc / Reddit

Пассажир самолета Delta Air Lines столкнулся с попутчиком, который обнажил ноги во время полета, и описал его поступок фразой «преступление против человечности». Своим мнением он поделился на форуме Reddit.

В тематическом блоге, посвященном авиаперевозчику, пользователь с ником rileylbmc выложил фотографию мужчины с обнаженными по пояс ногами. Путешественник снял носки, закинул ступни на сиденье перед собой и нарвался на критику в сети.

В комментариях пользователи форума удивились бездействию бортпроводников. Они написали: «Мне кажется, что это тот же тип людей, которые стригут ногти на публике», «Надеюсь, он хотя бы был в штанах. Судя по фотографии, их тоже нет».

Ранее клиентка авиакомпании Delta закинула обнаженные ноги на телевизор. Как сообщил пассажир, летевший рядом с ней, женщина держала пятки прямо на экране телевизора.

