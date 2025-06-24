Женщина закинула ноги на телевизор в самолете и нарвалась на гнев в сети

Клиентка авиакомпании Delta закинула обнаженные ноги на телевизор и нарвалась на гнев в социальной сети. Попутчик сфотографировал ее в самолете и выложил фото в Reddit.

Как сообщил пассажир, летевшая с ним женщина внезапно забросила босые ноги на стену перед собой. Вскоре она переместила пятки прямо на экран телевизора. Мужчина написал: «Иисус Христос… Мне вообще нужно что-то говорить?»

Пользователи в комментариях к его посту раскритиковали странную привычку туристки. «Я никогда не надеваю шорты, шлепанцы или обувь с открытым носком в самолете. Никогда. Они невероятно грязные», — заметил один из подписчиков. Другие комментаторы написали: «Отвратительно» и «Бортпроводникам действительно пора начать что-то говорить».

Ранее туристка съела вареные яйца на борту самолета и получила шквал критики в ответ. 33-летняя американка прихватила в 10-часовой полет несколько контейнеров с едой, чтобы приготовить полезный ужин в небе.