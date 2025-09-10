Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:17, 10 сентября 2025Наука и техника

Перечислено немецкое оружие спецподразделений ВСУ

На вооружении подразделений ВСУ заметили винтовки MK 556 и автоматы HK416
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: REGIS DUVIGNAU / Reuters

Киев вооружает специальные подразделения различным оружием западного производства, включая автоматы и винтовки производства Германии. Немецкое стрелковое оружие спецподразделений ВСУ перечислил Telegram-канал «Военный осведомитель» («ВО»).

Канал обратил внимание на фотографии, демонстрирующие современное стрелковое оружие противника. В частности, на вооружении 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ стоят винтовки Haenel MK 556 и HK416A7 производства Heckler & Koch. Отмечается, что Киеву поставили 5,8 тысячи MK 556.

Также в арсенале ВСУ находятся автоматические винтовки HK417 калибра 7,62 миллиметра, которые построили на основе HK416. Винтовку приняли на вооружение в 2005 году. Кроме того, Киев получил 484 единицы высокоточных винтовок Haenel HLR 338 под патрон .338 Lapua Magnum (8,6х70 миллиметров).

Материалы по теме:
Российские бойцы в зоне СВО массово улучшают свое оружие. Как тюнинг делает его тише, удобнее и смертоноснее?
Российские бойцы в зоне СВО массово улучшают свое оружие.Как тюнинг делает его тише, удобнее и смертоноснее?
17 ноября 2023
Бьющий в цель. Калашников создал самое популярное оружие в мире. Как его автомат изменил ход истории?
Бьющий в цель.Калашников создал самое популярное оружие в мире. Как его автомат изменил ход истории?
4 июля 2024

Помимо автоматов и винтовок, украинские подразделения эксплуатируют немецкие ручные пулеметы Heckler & Koch MG4 и MG5.

В августе концерн «Калашников» сообщил, что дивизион оружейного производства получил дополнительные заказы на новое оружие — укороченные автоматы АК-12К и ручные пулеметы с ленточным питанием РПЛ-20.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    НАТО, ЕС и Белоруссия отреагировали на инцидент с дронами в Польше. Их назвали заблудившимися и не восприняли как атаку

    Выявлена неожиданная польза популярной диеты

    Футболист ЦСКА рассказал о просящем у него деньги болельщике

    В Белоруссии образовались очереди на выезд после решения Польши закрыть границу

    В Совфеде допустили причастность Украины к инциденту с дронами в Польше

    Мощный пожар возле чемпионата России по конной выездке попал на видео

    Женщинам перечислили четыре распространенные ошибки при маникюре

    В России приступили к работе над отменой виз для китайцев

    Почти 90 процентов детей мигрантов не допустят в школы. Они провалили тест на знание русского языка

    В России объяснили значение инцидента с беспилотниками в Польше

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости