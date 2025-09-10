Из жизни
07:01, 10 сентября 2025

Порномодель нашла способ успокоить родителей после жалоб о сексе с тысячами мужчин

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Кадр: LADbible

Порномодель Лили Филлипс нашла способ успокоить родителей, недовольных ее карьерой. Об этом сообщает издание LADbible.

Родителям Лили Филлипс не нравится, что их дочь прославилась секс-марафонами, во время которых она спит с тысячами мужчин. Как заявил в одном из интервью ее отец, он сделал бы что угодно, лишь бы она бросила порно.

Порномодель ответила на уговоры родителей тем, что подарила им гибридный автомобиль Porsche Cayenn. «Я давно хотела купить им машину, — объяснила она. — Им он нужен, а у меня есть лишние деньги, чтобы купить автомобиль мечты, так почему бы нет?»

Стоимость гибридного Porsche Cayenne составляет от 86 до 140 тысяч фунтов стерлингов в зависимости от комплектации (от 9,4 до 15,4 миллиона рублей).

Лили Филлипс снималась в порно для OnlyFans с 2020 года, однако известность пришла к ней лишь недавно. В октябре 2024 года она переспала со 101 мужчиной за восемь часов, а в июле 2025 года устроила еще один секс-марафон и переспала с 1113 мужчинами за 12 часов.

