06:00, 1 сентября 2025Из жизни

Порномодель ответила родителям на жалобы о сексе с тысячами мужчин

Олег Парамонов
Фото: @lilyphillip_s

Порномодель Лили Филлипс, переспавшая с двумя тысячами мужчин, ответила на жалобы своих родителей. Об этом сообщает издание The Tab.

В недавнем интервью отец Лили Филлипс заявил, что сделал бы что угодно, лишь бы она бросила порно. Он и его жена неоднократно просили дочь найти себе другое занятие, но ничего не добились.

По словам модели, родители с самого начала знали, что она снимается для OnlyFans, и даже поддерживали ее. Жалобы начались, когда она перестала ограничиваться эротическими фото и начала сниматься в порно. Хотя ей понятно их недовольство, она не намерена идти у них на поводу.

В конце концов, мне 24 года. Не родителям решать, что я делаю. Мне, конечно, очень хотелось бы, чтобы они мной гордились, в конечном итоге только я решаю, чего мне хотеть и как жить

Лили Филлипс
Ранее Лили Филлипс призналась, что у нее были сотни любовников еще до того, как она занялась секс-работой. По ее подсчетам, до начала карьеры в порно у нее были сексуальные отношения примерно с 200 мужчинами.

