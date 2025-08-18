Порномодель насчитала у себя неожиданное количество любовников до съемок в порно

Порномодель Лили Филлипс призналась, что у нее были сотни любовников еще до того, как она занялась секс-работой. Об этом сообщает издание Ok!

Лили Филлипс утверждает, что не следит за количеством половых партнеров, поскольку это занятие рискует превратиться в отдельную работу по совместительству.

По подсчетам порномодели, до начала секс-работы у нее было от 150 до 220 любовников. До недавнего времени это число превышало количество мужчин, с которыми она занималась сексом во время съемок порно.

Лили Филлипс снималась в порно для OnlyFans с 2020 года, однако известность пришла к ней лишь недавно. В октябре 2024 года она переспала со 101 мужчиной за восемь часов, а в июле 2025 года устроила еще один секс-марафон и переспала с 1113 мужчинами за 12 часов.

Ранее порнозвезда Бонни Блю заявила, что Лили Филлипс украла у нее идею. По ее словам, она еще в 2024 году рассказала сопернице, что хочет побить мировой рекорд по количеству половых партнеров в сутки.