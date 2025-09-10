Психолог объяснил причины возникновения неудовлетворенности сексом

Психолог Уолтер Рисо объяснил плохой секс в паре тремя причинами. Его мнение опубликовало издание Vanitatis.

По словам Рисо, неудовлетворенность интимной жизнью в паре возникает в том случае, если половой акт становится слишком предсказуемым. Он подчеркнул: в сексе должен всегда присутствовать элемент неожиданности и креативности.

Еще одной распространенной причиной специалист назвал страх общения. Дело в том, что многие люди молчат о своих желаниях в постели, поскольку боятся быть отвергнутыми. Наконец Рисо отметил важность как физической, так и эмоциональной прелюдии, так как пренебрежение ласками превращает половой акт в механические движения.

Ранее психиатр Кармита Абдо рассказала об опасной продолжительности сексуального воздержания. По ее словам, у каждого человека этот показатель является разным.