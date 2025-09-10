Россиян предупредили о нюансах перерасчета пенсий в 2026 году

Профессор Виноградов: Пенсионерам дважды за год поднимут выплаты

Индексация пенсий в России с 2026 года пройдет в два этапа. Об этом рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов в беседе с агентством «Прайм».

Первый этап будет реализован в феврале и коснется выплат, исходя из фактической инфляции за 2025 год.

По словам Виноградова, предварительно, ее показатель может достичь девяти процентов.

«В результате фиксированная выплата к пенсии по старости предположительно возрастет с 8907,70 до 9709,39 рубля, а цена ИПК составит 158,80 рубля», — отметил он.

Профессор уточнил, что индексация позволит частично компенсировать рост цен для пенсионеров. Второй этап повышения пенсий, как подчеркнул специалист, запланирован на апрель следующего года.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов предложил перейти к более прозрачным критериям назначения пенсии в РФ, отменив систему индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). По словам политика, нынешняя балльная система «провоцирует неравенство и лишает граждан с невысоким доходом права на полноценную страховую пенсию».