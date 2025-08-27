Экономика
15:56, 27 августа 2025Экономика

В Госдуме предложили отменить систему пенсионных баллов

Миронов предложил перейти к более прозрачным критериям назначения пенсии
Дмитрий Воронин

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Лидер «Справедливой России - За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов предложил перейти в РФ к более прозрачным критериям назначения пенсии, отменив систему индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, нынешняя «балльная» система «провоцирует неравенство и лишает граждан с невысоким доходом права на полноценную страховую пенсию», поэтому его партия предлагает начать формировать выплаты исходя из таких показателей как стаж, заработок и условия труда.

Заявив о необходимости введения в РФ широких пенсионных льготы для медиков, педагогов, многодетных родителей, Миронов также раскритиковал нынешнюю практику, при которой не хватающие пенсионные баллы можно докупать по цене, которая составляет на текущий год «"всего" 60 тысяч рублей». При этом, напомнил он, если в 2020 году для получения страховой пенсии требовалось 18,6 балла, то в 2025-м уже не менее 30.

Ранее лидер справедливороссов назвал позором средний размер пенсии, который, по данным Соцфонда, составляет в РФ 23 715 рублей и призвал индексировать ее ежеквартально.

