17:05, 10 сентября 2025

Россиянам назвали варианты подработки ради отпуска

Ventra Go: Накопить на отпуск поможет подработка сборщиком или курьером
Вячеслав Агапов

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Накопить на осенний отпуск в 2025 году поможет подработка сборщиком или курьером. Варианты подработки назвали в Ventra Go! (комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру»).

По словам директора по маркетингу компании Анны Ларионовой, осенью семьи сталкиваются с новой финансовой нагрузкой: приоритетом становится подготовка к школе и приходится пересматривать траты. Грамотно спланировать свой бюджет и накопить на отдых можно с помощью подработок.

«В это время стартует "горячий сезон". Магазины и сервисы готовятся к распродажам, объем заказов растет, а часть сотрудников уходит на учебу или отпуска. Ретейлу и другим сферам особенно нужны дополнительные руки: на фасовку, упаковку, доставку. Именно здесь подработка играет на руку обеим сторонам: бизнес получает помощь, а люди — возможность гибко подработать», — пояснила она.

По словам эксперта, сейчас магазинам от продуктовых до брендовых требуются работники торгового зала, грузчики, сборщики заказов, а также курьеры. Однако при выборе подработки нужно заранее уточнять условия выплат и работы, избегать «серых» схем и неофициальных ресурсов: лучше поискать проверенные сервисы и официальные платформы. Также нельзя соглашаться на предоплаты за «подработку» — такие методы используют только мошенники, предупредила эксперт.

Ранее эксперт Арина Самойлова назвала ключевые ошибки россиян при накоплении средств. Как правило, ими становятся отсутствие системности, осознанного подхода, игнорирование сезонности и неправильное хранение продуктов. Люди часто копят «что останется», однако в конечном счете откладывать ничего не получается. Наиболее эффективным способом является выделение фиксированного процента от дохода, при этом уже оставшиеся деньги лучше распределять на текущие нужды, пояснила она.

