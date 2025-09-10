Российский губернатор сообщил о смерти четырех мигрантов при падении с высоты

Глава Бурятии Цыденов: Четверо мигрантов не выжили при падении на стройке

Четверо мигрантов упали с высоты на стройке и не выжили. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в Telegram-канале.

«Все четверо пострадавших — граждане иностранных государств. Работа ведется по линии миграционных ведомств, организована связь с родными и близкими», — сообщил глава региона.

По его словам, в ситуации разбираются компетентные органы. Погодные условия для строительных работ, как отметил Цыденов, не самые благоприятные из-за большого количества дождей. Глава Бурятии обратился к работникам строительной области с просьбой соблюдать все меры безопасности и уделить внимание организации технологического процесса.

Как уточнило республиканское управление Следственного комитета, ЧП произошло на стройке Национального музея Бурятии на улице Набережной.

Ранее во Владивостоке трое рабочих не выжили, а двое пострадали в результате падения с высоты ТЭЦ. Люди сорвались вниз из-за обрушения элементов дымовой трубы.