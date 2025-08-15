Появились подробности об упавших с высоты российской ТЭЦ рабочих

Минздрав: Один пострадавший при падении с ТЭЦ Владивостока в тяжелом состоянии

Один из пострадавших при падении с высоты ТЭЦ-2 во Владивостоке находится в тяжелом состоянии. Подробности об этом сообщили в региональном Минздраве, передает ТАСС.

«На данный момент один пациент в тяжелом состоянии находится в реанимации Владивостокской клинической больницы №2. Второй пациент в состоянии средней тяжести находится в нейрохирургическом отделении», — сообщили в ведомстве.

О происшествии во Владивостоке стало известно в четверг, 14 августа. Тогда сообщалось, что трое рабочих не выжили, а двое пострадали в результате падения с высоты ТЭЦ. Люди сорвались вниз из-за обрушения элементов дымовой трубы.

Ранее в Красноярске на стройке мигрант упал с 17-го этажа строящегося дома на улице Аэровокзальной. Мужчина выполнял работы по заливу бетона на верхних этажах здания и получил несовместимые с жизнью травмы.