Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:00, 15 августа 2025Россия

Появились подробности об упавших с высоты российской ТЭЦ рабочих

Минздрав: Один пострадавший при падении с ТЭЦ Владивостока в тяжелом состоянии
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Unsplash

Один из пострадавших при падении с высоты ТЭЦ-2 во Владивостоке находится в тяжелом состоянии. Подробности об этом сообщили в региональном Минздраве, передает ТАСС.

«На данный момент один пациент в тяжелом состоянии находится в реанимации Владивостокской клинической больницы №2. Второй пациент в состоянии средней тяжести находится в нейрохирургическом отделении», — сообщили в ведомстве.

О происшествии во Владивостоке стало известно в четверг, 14 августа. Тогда сообщалось, что трое рабочих не выжили, а двое пострадали в результате падения с высоты ТЭЦ. Люди сорвались вниз из-за обрушения элементов дымовой трубы.

Ранее в Красноярске на стройке мигрант упал с 17-го этажа строящегося дома на улице Аэровокзальной. Мужчина выполнял работы по заливу бетона на верхних этажах здания и получил несовместимые с жизнью травмы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Волгоградской области жестоко убили федерального судью. Мотивом могла стать ревность

    Шансы Залужного заменить Зеленского оценили

    Решен вопрос о смягчении приговора бывшему губернатору российского региона

    Раскрыта причина участия Трампа в урегулировании конфликта на Украине

    Российский дрон-камикадзе с ИИ обновили

    Мужчина упал из-за слишком большого пениса и сломал руку

    В России назвали терпимые характеристики кандидатов

    Появились подробности об упавших с высоты российской ТЭЦ рабочих

    В ДНР женщина с иконой выбежала навстречу российскому дрону

    Российский военный более чем на год незаконно продлил себе отпуск

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости