Силовые структуры
14:38, 14 августа 2025Силовые структуры

Названа причина падения рабочих с высоты Владивостокской ТЭЦ-2

СК: 3 рабочих погибли и 2 пострадали после падения с Владивостокской ТЭЦ-2
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Прокуратура Приморского края»

Во Владивостоке пятеро рабочих сорвались с высоты при проведении ремонта на ТЭЦ-2. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Трое мужчин получили травмы, несовместимые с жизнью, двоим оказывается медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»). На месте происшествия работают следователи. Рабочие упали из-за обрушения элементов дымовой трубы, уточнил РИА Новости представитель следствия. Кирпичи посыпались в том месте, где работники долбили трубу, добавили в прокуратуре Приморья.

В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям либо бездействию должностных лиц, ответственных за проведение ремонтных работ.

Ранее сообщалось, что в Нальчике возбуждено уголовное дело из-за обрыва троса канатной дороги на курорте. ЧП произошло вечером 8 августа в парке аттракционов, в результате три человека упали с высоты около пяти метров.

