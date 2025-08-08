Силовые структуры
19:20, 8 августа 2025Силовые структуры

СК отреагировал на обрыв канатной дороги на российском курорте

В Нальчике СК возбудил дело из-за обрыва троса канатной дороги на курорте
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: МЧС Кабардино-Балкарии

В Нальчике возбуждено уголовное дело из-за обрыва троса канатной дороги на курорте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Кабардино-Балкарской Республике.

Следователи возбудили дело по части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда»).

По данным следствия, ЧП случилось вечером 8 августа в парке аттракционов в указанном городе. Там оборвался трос канатной дороги. В результате три человека упали с высоты пяти метров. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что несколько туристов застряли на высоте после обрыва канатной дороги в курортной зоне Нальчика.

