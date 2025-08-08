Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:33, 8 августа 2025Путешествия

Туристы застряли на высоте после обрыва канатной дороги на российском курорте

Несколько туристов застряли на высоте после обрыва канатной дороги в Нальчике
Алина Черненко

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Несколько туристов застряли на высоте после обрыва канатной дороги в курортной зоне Нальчика. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что из-за обрыва троса люди упали с высоты пяти метров. Минимум десять человек получили серьезные травмы. К застрявшим пытаются пробраться спасатели.

По данным источника, канатной дорогой владеет компания «Курорт Нальчик». Последний раз сотрудники МЧС проверяли организацию в ноябре 2024 года, тогда никаких нарушений в ее работе не нашли.

Тем временем Telegram-канал Shot сообщает, что в 2024 году на этой же канатной дороге уже застревали туристы. Тогда эвакуировали 12 человек, в том числе четверых детей. А в 2021 году там же женщина и ребенок выпали из кресла.

Информация о происшествии появилась вечером в пятницу, 8 августа. На место оперативно выехали спасатели и экстренные службы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Надо вообще прекратить стрельбу». Что предложил Лукашенко для достижения перемирия между Россией и Украиной?

    Военкор заявил о наступлении ВС России по всей линии фронта

    Страдающий от рака король Карл III выступит с неожиданным обращением к нации

    «Москву-Сити» забили до отказа

    Туристы застряли на высоте после обрыва канатной дороги на российском курорте

    Обвиняемый в мошенничестве российский адвокат сделал заявление в суде

    У фитнес-батончиков обнаружилась скрытая опасность

    США отказались признавать Палестину и заявили о необходимости уничтожения ХАМАС

    Названый положенцем от вора в законе Шишкана высказался о своем криминальном статусе

    Памела Андерсон назвала любимый непристойный наряд для свиданий

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости