Туристы застряли на высоте после обрыва канатной дороги на российском курорте

Несколько туристов застряли на высоте после обрыва канатной дороги в Нальчике

Несколько туристов застряли на высоте после обрыва канатной дороги в курортной зоне Нальчика. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что из-за обрыва троса люди упали с высоты пяти метров. Минимум десять человек получили серьезные травмы. К застрявшим пытаются пробраться спасатели.

По данным источника, канатной дорогой владеет компания «Курорт Нальчик». Последний раз сотрудники МЧС проверяли организацию в ноябре 2024 года, тогда никаких нарушений в ее работе не нашли.

Тем временем Telegram-канал Shot сообщает, что в 2024 году на этой же канатной дороге уже застревали туристы. Тогда эвакуировали 12 человек, в том числе четверых детей. А в 2021 году там же женщина и ребенок выпали из кресла.

Информация о происшествии появилась вечером в пятницу, 8 августа. На место оперативно выехали спасатели и экстренные службы.