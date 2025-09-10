Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:03, 10 сентября 2025Силовые структуры

Силовое задержание вооруженного мужчины в российском городе попало на видео

В Брянске вооруженный мужчина ворвался в цветочный салон, продавщиц эвакуировали
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

В Брянске вооруженный мужчина ворвался в цветочный салон и угрожал убить продавщиц. Экстренно прибывшие полицейские и спецназовцы Росгвардии успели эвакуировать женщин и обезвредить напавшего. Видео силового захвата подозреваемого опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram.

На кадрах видны силовики, врывающиеся в магазин, они укладывают на пол мужчину и надевают ему наручники.

Задержанный оказался местным жителем. В неадекватном состоянии утром он ворвался в салон, схватил с прилавка секатор и вытащил принесенный с собой нож. Мужчина угрожал двум продавщицам убить их. Они сумели запереться в подсобке и вызвать полицию. Прибывшие силовики эвакуировали их через окно.

Злоумышленник отказался сдаться и стал нападать уже на правоохранителей. Для его задержания была применена сила и специальные средства. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался.

Возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ («Угроза убийством»), задержанному грозит до двух лет лишения свободы.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Белоруссия заявила о помощи Польше в инциденте с беспилотниками

    Протестующие французы принялись перекрывать улицы и жечь костры

    Бывший российский губернатор попал под госзащиту

    Россиянина нашли закопанным в грядке с укропом

    Норвежский футболист установил рекорд европейского футбола в XXI веке

    ВСУ ударили по Белгороду

    Месси впервые стал лучшим бомбардиром отбора на чемпионат мира

    Миллиардера лишили водительских прав

    Женщина случайно ударилась и узнала о смертельно опасной болезни

    Подоляка объяснил отказ НАТО считать инцидент с дронами под Польшей атакой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости