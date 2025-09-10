Силовое задержание вооруженного мужчины в российском городе попало на видео

В Брянске вооруженный мужчина ворвался в цветочный салон, продавщиц эвакуировали

В Брянске вооруженный мужчина ворвался в цветочный салон и угрожал убить продавщиц. Экстренно прибывшие полицейские и спецназовцы Росгвардии успели эвакуировать женщин и обезвредить напавшего. Видео силового захвата подозреваемого опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram.

На кадрах видны силовики, врывающиеся в магазин, они укладывают на пол мужчину и надевают ему наручники.

Задержанный оказался местным жителем. В неадекватном состоянии утром он ворвался в салон, схватил с прилавка секатор и вытащил принесенный с собой нож. Мужчина угрожал двум продавщицам убить их. Они сумели запереться в подсобке и вызвать полицию. Прибывшие силовики эвакуировали их через окно.

Злоумышленник отказался сдаться и стал нападать уже на правоохранителей. Для его задержания была применена сила и специальные средства. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался.

Возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ («Угроза убийством»), задержанному грозит до двух лет лишения свободы.