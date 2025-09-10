Силовые структуры
Стало известно об уровне подготовки пытавшейся вступить в ВСУ россиянки

Арестованная в Курске за госизмену женщина прошла боевую подготовку в Казахстане
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Николаев / РИА Новости

Женщина, которую суд в Курске арестовал по обвинению в госизмене, проходила боевую подготовку в Казахстане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы, которые есть в распоряжении агентства.

Согласно документам, россиянка выехала на территорию Казахстана в феврале 2024 года. Там она проходила стрелковую и минно-взрывную подготовку в течение пяти месяцев. Сотрудники силовых структур России уже обратились к коллегам из Казахстана с запросом о правовой помощи в рамках расследования дела.

О задержании женщины, которую заметили в 100 метрах от позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ), стало известно 10 сентября. По предварительным данным, в июле 2023 года она познакомилась в интернете с одним из украинских военных — тот предложил ей вступить в вооруженное формирование для участия в боях против России. Россиянка согласилась и отправилась на границу.

В 100 метрах от позиции ВСУ ее обнаружили российские разведчики при помощи беспилотника. Женщину задержали, ей предъявили обвинение в покушении на госизмену и незаконное пересечение государственной границы. Сейчас она находится в СИЗО.

