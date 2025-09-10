Трамп призвал казнить убийцу беженки с Украины

Трамп призвал казнить преступника, убившего в США украинскую беженку

Президент США Дональд Трамп призвал казнить преступника, убившего в США украинскую беженку Ирину Заруцкую. Соответствующий пост он опубликовал с соцсети Truth Social.

«Животное, которое так жестоко убило прекрасную молодую девушку с Украины, приехавшую в Америку в поисках мира и безопасности, должно быть подвергнуто "быстрому" суду и приговорено только к смертной казни. Другого варианта быть не может!» — написал он.

Ранее Трамп пообещал разобраться в убийстве украинской беженки, на которую напали с ножом в вагоне метро.

Как сообщалось, преступление было совершено 6 сентября в штате Северная Каролина 34-летним Декарлосом Брауном-младшим, ранее судимым за кражи, разбой и хранение оружия. Полиция задержала его сразу после нападения.