Уехавшего из России рэпера Лигалайза оштрафовали

Суд оштрафовал рэпера Лигалайза на 50 тысяч рублей по статье об иноагентах

Бутырский районный суд города Москвы назначил административное наказание рэперу Андрею Меньшикову, известному под псевдонимом Лигалайз (признан в России иноагентом). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Исполнителя привлекли к ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.34 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»). Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

В апреле Лигалайз признался, что в течение полугода после начала специальной военной операции не покидал страну, чтобы успеть заработать побольше денег.