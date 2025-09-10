Культура
10:32, 10 сентября 2025Культура

Уехавшего из России рэпера Лигалайза оштрафовали

Суд оштрафовал рэпера Лигалайза на 50 тысяч рублей по статье об иноагентах
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Persona Stars / Legion-Media

Бутырский районный суд города Москвы назначил административное наказание рэперу Андрею Меньшикову, известному под псевдонимом Лигалайз (признан в России иноагентом). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Исполнителя привлекли к ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.34 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»). Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

В апреле Лигалайз признался, что в течение полугода после начала специальной военной операции не покидал страну, чтобы успеть заработать побольше денег.

