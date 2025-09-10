Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:59, 10 сентября 2025Россия

Украина ударила по зданию районной администрации в российском регионе

Хинштейн сообщил о повреждении администрации Рыльского района из-за удара ВСУ
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

В Курской области в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) получила повреждение крыша здания администрации Рыльского района. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора российского региона Александр Хинштейн в Telegram.

По его словам, также выбито остекление в многоквартирном доме. Пострадавших, предварительно, нет.

Хинштейн также обратился к жителям региона с просьбой не приближаться к обломкам дронов и сообщать о подозрительных находках в экстренные службы.

Ранее дроны ВСУ также атаковали Белгород. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, под удар попало здание правительства региона, у которого в результате взрыва оказались повреждены фасад и остекление. Кроме того, из-за падения обломков беспилотника загорелся дом.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Родина меня предала». Пугачева впервые за много лет дала большое интервью. Что она сказала о России, эмиграции и личной жизни?

    Девочку за волосы пытались затащить в кусты в российском регионе

    Мужчина ударил туриста ножом в квартире и протащил его бездыханное тело по коридору

    Украина ударила по зданию районной администрации в российском регионе

    Россияне охладели к новым электромобилям

    В России инцидент с дронами в Польше связали с попыткой спровоцировать столкновение с НАТО

    На Западе заявили об истерии Европы из-за инцидента с дронами

    В Совфеде прокомментировали применение Польшей 4-й статьи Устава НАТО

    Джессика Альба высказалась о стиле со словами «теперь мне все равно»

    Популярного актера избили в баре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости