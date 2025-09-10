Украина ударила по зданию районной администрации в российском регионе

Хинштейн сообщил о повреждении администрации Рыльского района из-за удара ВСУ

В Курской области в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) получила повреждение крыша здания администрации Рыльского района. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора российского региона Александр Хинштейн в Telegram.

По его словам, также выбито остекление в многоквартирном доме. Пострадавших, предварительно, нет.

Хинштейн также обратился к жителям региона с просьбой не приближаться к обломкам дронов и сообщать о подозрительных находках в экстренные службы.

Ранее дроны ВСУ также атаковали Белгород. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, под удар попало здание правительства региона, у которого в результате взрыва оказались повреждены фасад и остекление. Кроме того, из-за падения обломков беспилотника загорелся дом.