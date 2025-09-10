Моя страна
В горах российского региона обнаружили загадочные сооружения

Старинные циклопические сооружения обнаружили в горах Ингушетии
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «Школа каменщиков-реставраторов «Наследие»»

В горах Ингушетии обнаружили признаки того, что здесь еще во II тысячелетии до нашей эры могли жить люди. Вероятно, речь идет о расположении здесь колыбели ингушского народа — находка была сделана в Галгаевском ущелье, где был расположен протогород, найденный ранее в текущем году. Об этом сообщается в Telegram-канале школы каменщиков-реставраторов «Наследие».

Так, специалисты обратили внимание, что здесь находятся необычные западины, обрамленные составленными в определенном порядке гигантскими валунами. Это говорит о том, что постройка была сделана человеком, а сами структуры могут быть циклопическими постройками.

Если подтвердится, что эти строения действительно жилища людей, обитающих в этом районе во II тысячелетии до нашей эры, это станет уникальным открытием.

Ранее в природном комплексе Катанда-I, расположенном на Алтае, археологи нашли следы империи кочевников, которая исчезла в начале VI века нашей эры.

