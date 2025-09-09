Моя страна
18:29, 9 сентября 2025Моя страна

В России нашли следы исчезнувшей империи кочевников

На Алтае нашли следы империи, которая исчезла в начале VI века нашей эры
Мария Винар

Фото: Алтайский государственный университет

В природном комплексе Катанда-I, расположенном на Алтае, археологи нашли следы империи кочевников, которая исчезла в начале VI века нашей эры. Об этом сообщает международный научно-образовательный центр Алтаистики и Тюркологии.

В ходе раскопок в Усть-Коксинском районе Республики специалисты обнаружили артефакты, связанные с поминальными традициями кочевников. Речь идет о тюркских каменных оградках. Проведенный радиоуглеродного анализ показал, что находки относятся к эпохе одной из первых крупнейших империй в истории Евразии — Первого Тюркского каганата.

«Чаще всего в таких объектах нет находок — археологи фиксируют только различные конструкции и следы тризны. Однако в одной из оградок, исследованных нами на памятнике Катанда-I, были обнаружены редчайшие предметы — миниатюрная копия железного наконечника копья, бронзовая пряжка, железная стамеска и элементы пояса», — рассказал заведующий лабораторией древней и средневековой археологии Евразии Николай Серегин.

Ранее сообщалось, что в Великом Новгороде археологам неожиданно удалось найти ценный реликварий из Византии.

