В России неожиданно нашли ценный реликварий из Византии

Археологам в Великом Новгороде удалось найти уникальный реликварий из Византии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: SGr / Shutterstock / Fotodom

В Великом Новгороде археологам неожиданно удалось найти уникальный и очень ценный реликварий из Византии. Об этом сообщает «Интерфакс».

Археологи пояснили, что это изделие со специальной выемкой под хранение креста. Много веков назад его мог привезти с собой в Новгород паломник. Незадолго до этой поездки он, вероятно, прошел еще и по Иерусалиму, так как издавна это место считается святым, отметили специалисты.

Ученые сделали такой вывод исходя из материала изделия. Уточняется, что реликварий был создан из поделочного камня стеатита, а его до XII века добывали исключительно в Византии.

Всего найдено два подобных хранилища для реликвий. В частности, в Великом Новгороде специалистам еще в 2006-м попалось похожее изделие, предназначенное под византийскую икону XII века. На нем оказалась прорезь в виде православного креста. Также известно еще об одном реликварии — сейчас он хранится в Берлине и, согласно источникам, был привезен в европейскую страну из Сирии еще в XIX веке.

Ранее под Псковом нашли статуэтку загадочного зверька-водолея XV — XVI веков. Тем временем в Великом Новгороде под западной стеной храма Петра и Павла на Сильнище специалисты отыскали саркофаг, сделанный из камня. В нем предавали земле известных людей того времени.

Помимо этого, археологи откопали недалеко от древнего города Одоева городище середины III века. В нем оказались спрятаны бронзовые клады. В сохранности остались фрагменты кожаной основы ременных наборов и изделия из эмали.

