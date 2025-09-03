В российском регионе нашли загадочного зверька-водолея

В Псковской области нашли загадочного зверька-водолея

В Псковской области ученые нашли загадочного зверька-водолея. Соответствующее сообщение появилось на странице Археологического общества российского региона во «ВКонтакте».

Специалисты решили изучить участок, на котором планируется строительство памятника псковскому князю Довмонту. В ходе раскопок они вышли на слой, связанный с периодом разрушения каменной постройки в XV-XVI веках. «Особенностью этого слоя является насыщенность известняковыми плитами, чешуей и костями крупных рыб. Да, остатки рыб прекрасно сохраняются в культурном слое и подлежат дальнейшему определению», — объяснили авторы поста.

Кроме того, ученые обнаружили фрагменты древней печи, керамических киотов и статуэтку зверька-водолея.

