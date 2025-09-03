Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
18:51, 3 сентября 2025Моя страна

В российском регионе нашли загадочного зверька-водолея

В Псковской области нашли загадочного зверька-водолея
Мария Винар

Фото: страница «Археологическое общество Псковской области» во Вконтакте

В Псковской области ученые нашли загадочного зверька-водолея. Соответствующее сообщение появилось на странице Археологического общества российского региона во «ВКонтакте».

Специалисты решили изучить участок, на котором планируется строительство памятника псковскому князю Довмонту. В ходе раскопок они вышли на слой, связанный с периодом разрушения каменной постройки в XV-XVI веках. «Особенностью этого слоя является насыщенность известняковыми плитами, чешуей и костями крупных рыб. Да, остатки рыб прекрасно сохраняются в культурном слое и подлежат дальнейшему определению», — объяснили авторы поста.

Кроме того, ученые обнаружили фрагменты древней печи, керамических киотов и статуэтку зверька-водолея.

Ранее сообщалось, что археологи нашли останки редкого шерстистого мамонта ледникового периода в городе Абинске в Краснодарском крае.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пусть приезжает в Москву». Путин высказался о встрече с Зеленским

    Селена Гомес в купальнике показала несовершенства фигуры

    Трамп раскрыл планы на случай недовольства мирным процессом по Украине

    Путин раскрыл цели СВО на Украине

    Tesla столкнулась с новыми проблемами в Европе

    Сорвавшийся с обрыва в Северной Осетии ослик со сломанной ногой пошел на поправку

    Трамп категорически отверг обвинения по России

    Названы последствия слов Мерца о России

    Хостел в Европе отказал в заселении туристу из-за его национальности

    МИД Украины отреагировал на одно предложение Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости