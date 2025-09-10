Экономика
14:07, 10 сентября 2025Экономика

В Москве квартиры с бабушкиным ремонтом проиграли новостройкам

Риэлтор Вихлянцев: В столице арендаторы отвернулись от бабушкиных квартир
Мария Черкасова
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Москве квартиры с «бабушкиным» ремонтом проиграли новостройкам — арендаторы в настоящее время скорее предпочитают комфорт за минимальную стоимость. Такими наблюдениями с KP.RU поделился вице-президент Гильдии риэлторов Московской области, гендиректор агентства недвижимости «Инфинити» Роман Вихлянцев.

При этом арендаторы готовы выбирать более отдаленные районы в угоду комфорту и недорогой стоимости аренды. «В "бабушкины" квартиры, даже в хороших столичных районах, никто больше заезжать не хочет», — сообщил Вихлянцев.

У москвичей есть большой выбор среди новостроек. По словам риелтора, во многих из них сдается практически каждая вторая квартира. Чаще всего это инвестиционное жилье, купленное на волне массовой льготной ипотеки.

Рынок Москвы и ближнего Подмосковья ожил несколько раньше обычного: спрос растет со второй половины июля. Минимальный бюджет однокомнатной квартиры без «бабушкиного» ремонта — от 50 тысяч рублей в месяц для Москвы и от 40-42 тысяч для ближайшего Подмосковья.

Спрос, скорее всего, будет держаться примерно на текущем уровне до начала декабря, спрогнозировал риелтор. Он посоветовал арендаторам и арендодателям в ближайшее время не ждать более выгодных моментов для съема или сдачи квартиры.

По словам Вихлянцева, плата за аренду жилья по сравнению с летним периодом выросла менее, чем на 10 процентов. При этом ранее риелтор Наталья Перескокова назвала другие цифры: по ее словам, рост в августе по сравнению с июлем в Москве составил 10-12 процентов.

