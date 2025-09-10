В Москве открыли первую трамвайную линию без контактной сети

В Москве открыли первую в России трамвайную линию без контактной сети

На проспекте Академика Сахарова открыли первую в России трамвайную линию без контактной сети. Об этом в Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам главы города, строительство линии — крупнейший проект возрождения трамвайной инфраструктуры последних лет в Москве. Проспект Академика Сахарова и улица Маши Порываевой — одни из немногих магистральных улиц, по которым не ходил городской транспорт, добавил Собянин.

Благодаря появлению линии от Чистых прудов до площади трех вокзалов был организован маршрут №90 от Сокольников до Павелецкого вокзала. Он соединил четыре центральных железнодорожных вокзала и 16 станций метро и Московского центрального диаметра (МЦД).

Ранее в Москве начал регулярное движение с пассажирами первый в России полностью беспилотный трамвай. Инновационный транспорт на основе модели трамвая «Львенок-Москва» курсирует по маршруту №10 от улицы Кулакова до станции метро «Щукинская» и обратно‎.