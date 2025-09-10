Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:57, 10 сентября 2025Экономика

В Москве открыли первую трамвайную линию без контактной сети

В Москве открыли первую в России трамвайную линию без контактной сети
Мария Черкасова

Фото: АГН «Москва»

На проспекте Академика Сахарова открыли первую в России трамвайную линию без контактной сети. Об этом в Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам главы города, строительство линии — крупнейший проект возрождения трамвайной инфраструктуры последних лет в Москве. Проспект Академика Сахарова и улица Маши Порываевой — одни из немногих магистральных улиц, по которым не ходил городской транспорт, добавил Собянин.

Благодаря появлению линии от Чистых прудов до площади трех вокзалов был организован маршрут №90 от Сокольников до Павелецкого вокзала. Он соединил четыре центральных железнодорожных вокзала и 16 станций метро и Московского центрального диаметра (МЦД).

Ранее в Москве начал регулярное движение с пассажирами первый в России полностью беспилотный трамвай. Инновационный транспорт на основе модели трамвая «Львенок-Москва» курсирует по маршруту №10 от улицы Кулакова до станции метро «Щукинская» и обратно‎.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генсек НАТО высказался об инциденте с беспилотниками в Польше

    Европе предложили заменить Россию другим поставщиком энергоносителей

    Обвиненный в отмывании денег на СВО военблогер похвастался участием в операции «Поток»

    Мигранта насмерть засыпало песком на севере Москвы

    МИД России ответил на обвинения со стороны Польши

    56-летняя Кейт Бланшетт кардинально сменила имидж

    Журова рассказала о пенсиях депутатов

    В России спасли девочку-«дюймовочку»

    Алаудинов поддержал обвиненного в махинациях с помощью для СВО кавалера орденов «Ахмат»

    Введение ЕС пошлин из-за России по требованию Трампа назвали маловероятным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости