В Раде заявили о мести офиса Зеленского Кулебе

Нардеп Геращенко: Офис Зеленского живет местью и злобой ко всем, кто не с ними

Запрет покидать Украину для бывших дипломатов — это попытка монополизировать офисом президента Владимира Зеленского связь с западным миром и отомстить тем, кто покинул администрацию. О мести экс-главе МИД Украины Дмитрию Кулебе рассказала в Telegram депутат Верховной Рады Ирина Геращенко.

«Банковая живет мелкими интригами, местью и злобой ко всем, кто не с ними. Глупая и недальновидная политика, но для Кулебы это не секрет», — говорится в публикации.

Нардеп добавила, что Кулеба обладает широкими связями и смог бы усилить украинскую дипломатию, но его выталкивают из системы. По ее словам, офис президента болезненно относится к любым контактам украинских политиков с иностранными партнерами.

Ранее Кулеба заявил о бегстве с Украины из-за указа Зеленского о запрете на выезд бывшим дипломатическим служащим. По его словам, это решение было направлено лично против него и стало реакцией на критику борьбы властей с антикоррупционными ведомствами.