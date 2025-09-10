Россия
В Совфеде заявили о ненависти французов к Макрону и допустили его отставку

Сенатор Пушков: Франция может отправить Макрона в отставку
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sarah Myessonnier / Reuters

Франция может отправить в отставку президента Эммануэля Макрона, которого «глубоко ненавидят» 85 процентов сограждан. Такое развитие событий на фоне политического кризиса в стране допустил сенатор Совфеда России Алексей Пушков в Telegram.

Он назвал Макрона ожесточенным и одиноким человеком, который отчаянно цепляется за власть. «Такого не было никогда за все время существования 5-й Республики, — написал Пушков. — И этот человек, не способный удержать в руках собственную страну, хочет отправить французские войска на Украину ?! Скорее Франция отправит его в отставку».

Ранее Пушков заявил, что Макрон не справляется с управлением страной, а его встречи с президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским французам уже «поперек горла».

10 сентября во Франции начались массовые протесты под лозунгом «Заблокируем все», вызванные недовольством экономической политикой властей и бюджетными сокращениями. Протестующие перекрывают улицы, жгут мусорные баки и вступают в столкновения с полицией.

