У берега российского города побелело море

У набережной Владивостока морская вода приобрела белый цвет

Во Владивостоке море окрасилось в белый цвет. О причинах загрязнения Амурского залива пишет Telegram-канал Mash.

Странный окрас морской воды горожане заметили в районе Спортивной набережной. Кроме того, по округе уже пару дней разносился резкий неприятный запах. Как выяснилось, виновниками загрязнения оказались местные жители. Под покровом ночи неизвестные сбрасывали в море через коллектор водоэмульсионную краску белого и ярко-синего цветов. Установленные в канализационной системе фильтры с таким загрязнением справиться не могли. Ареал поиска нарушителей превышает пять километров: сети соединяют Ленинский и Фрунзенский районы. Предстоят работы по очистке акватории Амурского залива.

Ранее фисташковый цвет приобрела вода в московской реке Яуза. Бело-зеленое пятно росло на глазах у столичных жителей, но установить причину загрязнения оперативно не удалось.

В апреле в багрово-малиновый окрасились воды Авачинской губы на Камчатке. Как показали пробы воды, такой цвет ей придала расплодившаяся инфузория. Сама по себе она не представляет угрозы, однако в большой концентрации может быть опасна.