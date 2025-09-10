Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:26, 10 сентября 2025Забота о себе

Врач объяснил странный оптический эффект при чихании

Офтальмолог Гозиев: Вспышки перед глазами могут говорить об отслойке сетчатки
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Кратковременные вспышки или искры перед глазами при чихании чаще всего не говорят о патологиях, рассказал врач-офтальмолог, офтальмохирург Сино Гозиев. Этот странный оптический эффект он объяснил в разговоре с «Известиями».

По словам Гозиева, вспышки или искры возникают из-за механического или электрического раздражения сетчатки, зрительного нерва или корковых зрительных центров мозга. В частности, при чихании они возникают из-за резкого повышения внутригрудного и внутрибрюшного давления, которое кратковременно передается на сосуды головного мозга и глазных яблок.

Однако если вспышки стали чаще, интенсивнее или продолжительнее, начали появляться спонтанно или сопровождаться головной болью, тошнотой и снижением зрения, необходимо проконсультироваться со специалистом, предупредил доктор. В этом случае вспышки могут свидетельствовать об отслойке сетчатки, задней отслойке стекловидного тела, повышенном внутричерепном давлении, глаукоме и мигрени с аурой, перечислил Гозиев.

Материалы по теме:
Миллионы россиян решили поднять уровень железа в крови. Как забота о здоровье превратилась в ферритиновое безумие
Миллионы россиян решили поднять уровень железа в крови. Как забота о здоровье превратилась в ферритиновое безумие
27 апреля 2025
Кровотечения, аллергии и токсические реакции. Как правильно пить таблетки, чтобы не навредить себе?
Кровотечения, аллергии и токсические реакции. Как правильно пить таблетки, чтобы не навредить себе?
3 июня 2025

Особенно внимательными к подобным явлениям врач призвал быть пациентов с сильной близорукостью, тем, кто перенес травмы головы или глаз, а также людей с дегенеративными изменениями сетчатки. Гозиев порекомендовал проходить регулярные профилактические осмотры у офтальмолога после 40 лет, а также контролировать артериальное давление и избегать резких движений головой тем, кто предрасположен к проблемам с сетчаткой.

Ранее офтальмолог Виктор Массоте заявил, что для профилактики проблем со зрением необходимо изменить рацион. Он посоветовал чаще употреблять в пищу темно-зеленые листовые овощи и рыбу, в которой содержится большое количество омега-3 жирных кислот.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Родина меня предала». Пугачева впервые за много лет дала большое интервью. Что она сказала о России, эмиграции и личной жизни?

    У берега российского города побелело море

    Кендалл Дженнер рассказала о планах уйти из модельного бизнеса

    В России заявили о деградации европейской политики после инцидента с БПЛА в Польше

    Найдена самая дорогая в Москве арендная квартира

    Американский бизнес в Китае впал в пессимизм

    Европейский город затопило после сильных ливней

    Раскрыт возможный многомиллионный гонорар Пугачевой за интервью

    В Совфеде прокомментировали применение Польшей 4-й статьи Устава НАТО

    Популярного актера избили в баре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости