Врач объяснил странный оптический эффект при чихании

Офтальмолог Гозиев: Вспышки перед глазами могут говорить об отслойке сетчатки

Кратковременные вспышки или искры перед глазами при чихании чаще всего не говорят о патологиях, рассказал врач-офтальмолог, офтальмохирург Сино Гозиев. Этот странный оптический эффект он объяснил в разговоре с «Известиями».

По словам Гозиева, вспышки или искры возникают из-за механического или электрического раздражения сетчатки, зрительного нерва или корковых зрительных центров мозга. В частности, при чихании они возникают из-за резкого повышения внутригрудного и внутрибрюшного давления, которое кратковременно передается на сосуды головного мозга и глазных яблок.

Однако если вспышки стали чаще, интенсивнее или продолжительнее, начали появляться спонтанно или сопровождаться головной болью, тошнотой и снижением зрения, необходимо проконсультироваться со специалистом, предупредил доктор. В этом случае вспышки могут свидетельствовать об отслойке сетчатки, задней отслойке стекловидного тела, повышенном внутричерепном давлении, глаукоме и мигрени с аурой, перечислил Гозиев.

Особенно внимательными к подобным явлениям врач призвал быть пациентов с сильной близорукостью, тем, кто перенес травмы головы или глаз, а также людей с дегенеративными изменениями сетчатки. Гозиев порекомендовал проходить регулярные профилактические осмотры у офтальмолога после 40 лет, а также контролировать артериальное давление и избегать резких движений головой тем, кто предрасположен к проблемам с сетчаткой.

