Выявлена неожиданная польза популярной диеты

Translational Psychiatry: Кето-диета снижает симптомы депрессии на 70 процентов
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Myvisuals / Shutterstock / Fotodom

Кето-диета может помочь справиться с депрессией: новое исследование Университета штата Огайо показало, что у студентов, придерживавшихся строгого низкоуглеводного рациона в течение 10 недель, симптомы депрессии снизились почти на 70 процентов. Работа опубликована в Translational Psychiatry.

В исследовании приняли участие 16 студентов с диагностированным депрессивным расстройством, которые уже получали медикаментозное или психотерапевтическое лечение. После перехода на кето-диету у них улучшились показатели психического здоровья, повысилось общее самочувствие почти втрое, а когнитивные тесты продемонстрировали заметный прогресс в памяти, внимании и скорости обработки информации.

Интересно, что положительный эффект наблюдался независимо от снижения веса: хотя большинство участников похудели в среднем на 5 килограммов, именно изменения в рационе оказались связаны с облегчением симптомов.

Авторы отмечают, что, несмотря на малый масштаб эксперимента и отсутствие контрольной группы, результаты можно рассматривать как важный шаг к изучению диеты в качестве вспомогательной терапии при депрессии. Теперь ученые планируют более масштабные клинические испытания, чтобы подтвердить эффективность и безопасность подхода.

Ранее стало известно, что кето-диета по-разному влияет на женщин и мужчин. Оказалось, у самцов мышей такой рацион провоцирует накопление клеток с признаками старения и усиливает окислительный стресс, тогда как у самок этих эффектов не наблюдается.

