Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:02, 11 сентября 2025Ценности

57-летняя ведущая показала фигуру в крошечном бикини

57-летняя телеведущая Дженни Пауэлл показала фигуру в крошечном бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @jennypowelltv

Английская теле- и радиоведущая Дженни Пауэлл показала фигуру в крошечном купальнике. Соответствующий пост появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

57-летняя знаменитость отправилась отдыхать на Ибицу, Испания. На размещенном кадре она предстала, сидя на диване на территории отеля.

Так, Пауэлл позировала в бикини с коричнево-бежевым принтом, которое состояло из топа с тонкими бретелями и глубоким декольте и трусов с заниженной талией. В то же время она распустила уложенные волнами волосы и дополнила образ кольцами и браслетами.

Ранее в сентябре популярная итальянская теле- и радиоведущая Дилетта Леотта прикрыла обнаженное тело пеной на фото.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе заявили о потере Россией миллиардов долларов из-за «Адмирала Кузнецова». В чем причина?

    Отец убитого на фестивале Burning Man россиянина обратился к Трампу

    Наркотики на миллиард рублей нашли у контрабандистов в российском регионе

    У разработчика самолета «Байкал» второй раз за год сменилось руководство

    Известный телеведущий отреагировал на обвинения в изнасиловании

    В ISU высказались об отношении к россиянам

    Россиянку с девятимесячным ребенком нашли под окнами дома

    27-летняя королева красоты попала в смертельную аварию

    Бывшего главу антидопинговой лаборатории снова объявили в розыск в России

    Пятилетнего ребенка внесли в базу «Миротворца»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости